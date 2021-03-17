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ABD’li çelik kullanıcıları: 232. Madde vergileri ABD’li üreticilere zarar veriyor

Çarşamba, 17 Mart 2021 11:56:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

30.000’den fazla ABD’li imalat şirketini ve bir milyondan fazla Amerikalı işçiyi temsil eden Amerikan Metal İmalatçıları ve Kullanıcıları Koalisyonu (CAMMU), ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo’ya, neredeyse üç yıl önce çelik ve alüminyum ithalatına getirilen 232. Madde vergilerinin olumsuz sonuçlarına ilişkin veriler içeren bir mektup gönderdi.

Koalisyon, 6,2 milyondan fazla Amerikalı çelik kullanan sektörlerde çalışırken, çelik sektörünün doğrudan 141.700 çalışanı olduğundan, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerinin yol açtığı zararı tek bir sektörden ekonominin çok daha geniş bir kesimine kaydırdığını belirtti. Koalisyon, “Sektörün ve çalışanlarının büyük çoğunluğuna zarar vermeyen ölçülü stratejiler uygulansa ABD’li üreticiler için çok daha iyi olurdu,” dedi.

Mektupta, çeliğin kalitesinin ve özel malzemelerin bulunabilirliğinin büyük bir sorun olduğu belirtildi. Üreticiler gerekli hammaddeleri yerel olarak yeterli tonajda ve kalitede temin edemiyor, bu da Amerikalı şirketlerin ithalata yönelmesine yol açıyor.

ABD’nin birçok ticaret ortağı misilleme yaptığından, vergiler maliyetlerin artmasına yol açıyor. 232. Madde vergileri karşısında AB, Çin, Türkiye, Hindistan ve Rusya tarafından uygulanan vergilerin maliyetleri doğrudan Amerikalı üretici ve tüketicilere yansıyor.

Koalisyon ayrıca, ABD Ticaret Bakanlığı’nın muafiyet sürecinin, 232. Madde vergilerinin ABD’li çelik ve alüminyum üreticilerine verdiği ekonomik zarara yönelik bir çözüm getirmediğini belirtti. Koalisyon, bakanlığın muafiyet verip vermeyeceğine dair açıklamaya ilişkin gecikmelerin ABD’li üreticiler için büyük sorunlara yol açtığını ifade etti. Üreticiler fiyatı ve/veya teslimat süresini belirleyemezse, müşterileri ürünü, çelik ve alüminyum için küresel fiyatlara erişme kabiliyetleri nedeniyle daha az vergi alan bir rakipten alım yapmayı seçebilir.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Koalisyon, Başkan Joe Biden’a, çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerinin kaldırılmasını talep ettikleri bir mektup göndermişti.


Etiketler: Section 232  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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