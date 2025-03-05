USCM: Vergiler ABD'de ekonomik büyümeyi yavaşlatabilir

ABD Belediye Başkanları Birliği (USCM), Meksika ve Kanada’ya getirilen ve ABD’li işletmeler ile tüketicileri ciddi ölçüde etkileyecek vergileri iptal etmesi ve her iki ülkeyle olan ticari ilişkileri güçlendirmesi için Başkan Donald Trump’a çağrıda bulundu. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD’nin en büyük iki ticaret partnerinden ithal ürünler için Şubat ayının başında açıklanan %25 oranındaki verginin dün itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

USCM Başkanı Andrew Ginther, ABD’deki şehirlerin ve bu şehirlerin sakinlerinin Kanada ve Meksika ile olan iyi ticari ilişkilerden fayda sağladığına dikkat çekti. Bu nedenle belediye başkanlarının 2020 yılında Trump’ın Kuzey Amerika genelinde ticareti güçlendiren ve yeniden dengeleyen ABD-Kanada-Meksika ticaret anlaşmasını desteklediğini söyledi. Ginther, iki ülkeyle olan ekonomik ilişkilerin milyonlarca Amerikalıya istihdam yarattığı ve işletmelere ekonomik fırsatlar sağladığı göz önünde bulundurulduğunda vergilerin ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açacağını, istihdamı riske atacağını ve yaşam maliyetleri üzerinde ciddi baskı kuracağını ifade etti. Ayrıca USCM yetkilisi, altyapı bakım çalışmaları, uygun fiyatlı konut projeleri ve enerji kullanımı gibi belediye maliyetlerinin ABD genelinde artacağının altını çizdi.

Öte yandan birlik, vergilerin tedarik zincirlerinde aksamalara yol açacağını, ABD’li işletmelerin maliyetlerini artıracağını ve tüketicilerin fiyatlarını yükselteceğini savundu. Bununla birlikte Kanada ve Meksika’nın misilleme önlemlerinin dış piyasalara bağımlı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere ABD’li ihracatçıları daha da olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. Son olarak vergilerin imalat ve tarımdan otomotive kadar pek çok sektörü orantısız şekilde etkileyeceğini ekledi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi (USTR) tarafından yayımlanan son verilere göre 2024 yılında ABD’nin Kanada ve Meksika ile toplam ticaret hacmi 1,6 trilyon $ seviyesinde yer aldı.