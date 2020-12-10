ABD sekiz ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline yönelik nihai karar açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Arjantin, Kolombiya, Mısır, Hollanda, Suudi Arabistan, Tayvan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ön gerilmeli beton teli ithalatına antidamping, aynı ürünün Türkiye’den ithalatına ise telafi edici vergi uygulanmasına yönelik nihai kararını açıkladı.
Bakanlık, aşağıdaki ülkelerden ihracatçıların söz konusu ürünü ABD’ye aşağıda belirtilen damping marjlarıyla sattığını belirtti:
Arjantin %60,40
Kolombiya %86,09
Mısır %29,72
Hollanda %30,86
Suudi Arabistan %194,40
Tayvan %23,89
Türkiye %53,65
BAE %170,65
Ayrıca Bakanlık, Türk ihracatçıların %30,78 ila %158,44 oranında teşvik aldıklarını ifade etti.
Söz konusu soruşturma, Insteel Wire Products Company, Sumiden Wire Products Corporation ve Wire Mesh Corporation şirketlerinin başvurusu üzerine başlatılmıştı.
ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) bu ithalatın ABD çelik sektörüne zarar verip vermediğine dair nihai kararını 21 Ocak 2021 tarihine kadar açıklayacak.
Bakanlık, Endonezya, İtalya, Malezya, Güney Afrika, İspanya, Tunus ve Ukrayna’dan ithal ön gerilmeli beton teline yönelik antidamping incelemesi yürütüyor. Bu incelemelere dair nihai karar 6 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.