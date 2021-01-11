ABD sekiz ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline yönelik davada zarar tespit etti

Pazartesi, 11 Ocak 2021 16:46:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı, Arjantin, Kolombiya, Mısır, Hollanda, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ön gerilmeli beton teli ithalatı nedeniyle ABD endüstrisinin maddi olarak zarar gördüğünü ve söz konusu ürünün ABD’de adil değerin altında satıldığını, ayrıca Türkiye’den ithal bu üründe devlet teşviki olduğunu tespit etti.

Tespitlerin sonucunda, bakanlık söz konusu ürünün Türkiye’den ithalatına telafi edici vergi ve Arjantin, Kolombiya, Mısır, Hollanda, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan ithalatlarına antidamping vergisi getirecek.

Komisyon ayrıca, ABD’de adil değerin altında satılan, Kolombiya, Mısır, Hollanda ve Türkiye’den bu ürünün ithalatına ilişkin kritik şartlar bulunmadığına dair bulgular elde etti. Bunun sonucunda, bu ithalat geriye yönelik antidamping vergilerine tabi tutulmayacak.