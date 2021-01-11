﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD sekiz ülkeden ithal ön gerilmeli beton teline yönelik davada zarar tespit etti

Pazartesi, 11 Ocak 2021 16:46:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu ve ABD Ticaret Bakanlığı, Arjantin, Kolombiya, Mısır, Hollanda, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden ön gerilmeli beton teli ithalatı nedeniyle ABD endüstrisinin maddi olarak zarar gördüğünü ve söz konusu ürünün ABD’de adil değerin altında satıldığını, ayrıca Türkiye’den ithal bu üründe devlet teşviki olduğunu tespit etti.

Tespitlerin sonucunda, bakanlık söz konusu ürünün Türkiye’den ithalatına telafi edici vergi ve Arjantin, Kolombiya, Mısır, Hollanda, Suudi Arabistan, Tayvan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden yapılan ithalatlarına antidamping vergisi getirecek.

Komisyon ayrıca, ABD’de adil değerin altında satılan, Kolombiya, Mısır, Hollanda ve Türkiye’den bu ürünün ithalatına ilişkin kritik şartlar bulunmadığına dair bulgular elde etti. Bunun sonucunda, bu ithalat geriye yönelik antidamping vergilerine tabi tutulmayacak.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ticaret  kota ve vergiler  tel  uzun ürünler  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

12  Oca

ABD’nin hurda ihracatı Kasım ayında hafifçe düştü
24  Ara

ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayında %2,8 düştü
22  Ara

ABD’nin profil ithalatı Ekim ayında %47,8 arttı
17  Ara

ABD Çek Cumhuriyeti’nden ithal boru, hat borusu ve basınç borusu için geçici antidamping vergisini açıkladı
15  Ara

ABD’nin çekme tel ithalatı Ekim ayında %17,3 arttı