ABD Meksika’dan ithal kaynaklı çelik hasır için geçici telafi edici vergi marjlarını açıkladı

Çarşamba, 02 Aralık 2020 11:16:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal kaynaklı çelik hasıra yönelik telafi edici vergi soruşturmasında ön kararı açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için Meksikalı ihracatçıların veya üreticilerin %1,02 ila %102,09 aralığında değişen telafi edilebilir ödenek aldığını tespit etti.

Söz konusu soruşturma, Insteel Industries Inc., Mid-South Wire Company, National Wire LLC, Oklahoma Steel and Wire Co. ve Wire Mesh Corp. şirketlerinin başvurusu üzerine başlatılmıştı. 2019 yılında Meksika’dan yapılan kaynaklı çelik hasır ithalatının toplam değeri yaklaşık 46,7 milyon $ seviyesindeydi.

Bakanlığın nihai telafi edici vergi kararını 11 Şubat 2021 tarihinde açıklaması planlanıyor. Bu tarih uzatılabilir. Eğer bakanlık vergiyi onaylarsa, Uluslararası Ticaret Komisyonu nihai zarar tespitlerini 29 Mart 2021 tarihinde yapacak.