ABD Rusya ile çalışan Türk şirketlere yaptırım uygulayabilir

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 12:34:53 (GMT+3) | İstanbul

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) açıklamasına göre, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo TÜSİAD’a ABD tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlarla kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik bir mektup gönderdi.

Söz konusu mektubun Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşıldığı bildirildi.

Rusya’nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna’ya yaptığı askeri saldırının ardından ABD ve AB başta olmak üzere 30’dan fazla ülke Rusya’nın askeri faaliyetlerini sürdürebilmesi ve çelik üreticilerinin üretimlerini devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu teknolojilere ve kaynaklara erişimini sert bir şekilde kısıtlamak, Rusya’nın ekonomisini olumsuz etkilemek amacıyla ülkeye yaptırım uygulamaya karar vermişti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, yaptırımlara maruz kalan ve başka pazarlarda da satış yapmakta zorluk yaşayan Rusya, çok düşük fiyatlardan Türkiye’ye çelik satışı yapmaya çalışırken, yaptırımlardan dolayı birçok alıcı Rusya çıkışlı ürünlerin geleceği kesinleşmediğinden temkinli bir tutum sergiliyordu. Bu konuyla ilgili olarak Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, ABD’nin Ruslarla ticaret yapmak konusundaki uyarılarının Türkiye çelik sektörünü ikilem esoktuğunu ifade etmişti.