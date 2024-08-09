ABD Meksikalı GASA’ya dampingli inşaat demiri ticareti nedeniyle 12,5 milyon $ ceza kesti

Grupo Acerero’nun (GASA) bağlı olduğu şirket olan Grupo Fonderia, iştiraki GASA Steel’e dampingli fiyatlardan inşaat demiri satması nedeniyle ABD Ticaret Bakanlığı tarafından ekonomik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 12,46 milyon $ cezaya çarptırıldı. Bu cezayla birlikte şirket konkordato ilan etti.

Bahsi geçen ceza GASA’nın bu yılın ilk yarısındaki net satışlarının %3’üne denk düşüyor.

GASA Steel, Galyp International ve Galyp Trading ile birlikte Grup Fonderia’nın ABD’de faaliyet gösterdiği şirketlerden bir tanesi. Meksika’nın en büyük beşinci inşaat demiri üreticisi olan GASA’nın pazar payı 2023 yılında %11,6 olmuştu.

Grupo Fonderia, merkezinin bulunduğu San Luis Potosi eyaletinde yıllık 650.000 mt slab üretim kapasiteli bir elektrik ark ocağı tesisi kuruyor. SteelOrbis’e aktarılan planlara göre şirket önümüzdeki yılın Nisan ayında teknik üretim testlerine, Temmuz ayında ise ticari üretime başlayacak.