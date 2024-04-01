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ABD Meksika’dan ithal filmaşine yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Pazartesi, 01 Nisan 2024 14:40:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten filmaşine yönelik 1 Ekim 2021 ve 30 Eylül 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Meksikalı üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Deacero için %0,70 ve ArcelorMittal Mexico için sıfır olarak belirledi. Buna ek olarak yerel üreticiler başvurularını geri çektiğinden bakanlık Villacero, Talleres y Aceros ve Ternium Mexico’ya yönelik incelemeyi iptal etti.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7213.91.3000, 7213.91.3010, 7213.91.3011, 7213.91.3015, 7213.91.3020, 7213.91.3090, 7213.91.3091, 7213.91.3092, 7213.91.3093, 7213.91.4500, 7213.91.4510, 7213.91.4590, 7213.91.6000, 7213.91.6010, 7213.91.6090, 7213.99.0030, 7213.99.0031, 7213.99.0038, 7213.99.0090, 7227.20.0000, 7227.20.0010, 7227.20.0020, 7227.20.0030, 7227.20.0080, 7227.20.0090, 7227.20.0095, 7227.90.6010, 7227.90.6020, 7227.90.6030, 7227.90.6035, 7227.90.6050, 7227.90.6051, 7227.90.6053, 7227.90.6058, 7227.90.6059, 7227.90.6080 ve 7227.90.6085 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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