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ABD İngiltere ile 232. Madde vergileri hakkında görüşmek için acele etmiyor

Perşembe, 13 Ocak 2022 16:54:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Uluslararası ve Avrupa İlişkileri Enstitüsü’nün çevrimiçi bir etkinliğinde konuşan ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, ülkenin zamanı geldiğinde İngiltere ile 232. Madde vergileri hakkında bir anlaşmaya varmak için görüşmeler yapacağını belirtti.

Katherina Tai, “Sadece zamana ihtiyacımız var. İngiltere ile olan görüşmeleri zamanı geldiğinde ele alacağımızdan eminim. Bu bir çıkar meselesi,” dedi.

Tai, İngiltere ile yapılacak görüşmelerin, ağırlıklı olarak Çin’den kaynaklanan küresel kapasite fazlasıyla başa çıkma çabalarına dayanacağını belirtti. ABD ile AB arasında, görüşmelerinin altı ay sürdüğü 232. Madde vergilerine yönelik anlaşmanın, küresel çelik ve alüminyum piyasalarındaki kapasite fazlası ve piyasa bozulmalarının iklim için oluşturduğu ciddi tehdidin göz önünde bulundurularak yapılmış olması açısından önemli olduğunu hatırlattı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, İngiltere, ABD ile vergiler hakkında Ocak ayında görüşmeler yapmak istiyordu. Öte yandan, ABD, Japonya ile 232. Madde vergileri konusunda görüşmelere başladı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  Section 232  |  benzer haberler »


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