ABD, AB ile çelik ithalatı sorununu çözmek için kota önerdi

Pazartesi, 13 Eylül 2021 14:19:29 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’e göre, ABD, 232. Madde vergilerinin yerini alacak vergiye tabi kota içeren bir teklifle, Avrupa Birliği’nden ithal çelikle ilgili üç yıldır süren ticaret anlaşmazlığını çözmek istiyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, uzun vadeli bir çözüme ilişkin görüşmeler, 1 Aralık’tan önce bir çözüm bulmayı hedefleyerek 29 Eylül tarihindeki ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısında devam edecek.

Avrupa Komisyonu’ndan bir yetkili Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD ve AB arasındaki ticaret akışını eski haline getirmeyi ve Dünya Ticaret Örgütü ticaret kurallarına uygun bir ticaret sistemine geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren 232. Madde vergileriyle neredeyse tüm ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla %25 ve %10 ek vergi uygulanıyor.