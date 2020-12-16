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ABD 232. Madde vergilerinde muafiyet sürecinde değişikliğe gidiyor

Çarşamba, 16 Aralık 2020 17:33:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu, alüminyum ve çelik ithalatına uygulanan 232. Madde vergilerine ilişkin muafiyet sürecinde bazı değişikliklere gittiğini açıkladı.

Bakanlık, muafiyet başvurularını onaylamak için daha verimli bir yöntem uygulamayı hedeflediğini belirtti. Yeni yöntemle, muafiyet talepleri yılda 5.000 oranında azaltılarak verimlilikte artış sağlanacak.

Rapora göre, muafiyet başvurusunda bulunan bazı şirketlerin, geçmiş kullanımlarına kıyasla ihtiyaç duyduklarından daha fazla tonaj talep ettiği düşünülüyor.

232. Madde vergileri, 2018 yılında uygulanmaya başlandı ve o zamandan beri zaman zaman değişiklik yapılıyor. Kanada ve Meksika, Serbest Ticaret Anlaşmaları nedeniyle 232. Madde vergilerinden muaf tutulurken, Brezilya ve Güney Kore ise kotaya tabi.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  Section 232  |  benzer haberler »


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