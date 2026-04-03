ABD 232. Madde çelik vergilerini revize etmeyi planlıyor, türev ürünlerde vergi indirimi gündemde

Reuters’a göre ABD’de Trump yönetimi, çelik ve alüminyum vergilerinde düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda birincil çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan %50 oranındaki vergi korunurken, türev ürünlere yönelik vergilerin ürün kategorisine bağlı olarak %15 veya %25 seviyesine düşürülmesi öngörülüyor.

Söz konusu değişikliğin, geçtiğimiz yıl binlerce nihai mamulü kapsayacak şekilde genişletilen 232. Madde vergilerinin daha sade hale getirilmesini amaçladığı belirtildi.

Karmaşık sistem sadeleştirilecek

Mevcut sistemde vergilerin, türev ürünlerin yalnızca çelik veya alüminyum içeriğine uygulandığı ve bu durumun, ithalatçılar açısından hesaplama ve uyum süreçlerini oldukça karmaşık hale getirdiği ifade edildi.

Yeni sistemde ise ithal ürünlerin toplam değeri üzerinden daha düşük oranların uygulanmasıyla idari yükün azaltılmasının ve sistemin daha şeffaf hale getirilmesinin hedeflendiği dile getirildi.

Revizyonun, etkilenen ürünleri ve uygulanacak vergi oranlarını içeren güncellenmiş bir ek liste ile birlikte resmi bir kararname aracılığıyla duyurulmasının beklendiği öğrenildi. Bu adımın, mevcut sistemin yarattığı operasyonel zorluklara yönelik artan eleştirilerin ardından gündeme geldiği vurgulandı.

Endüstriyel ekipmanlar da kapsama girebilir

Yeni düzenlemeyle birlikte çelik üretim ekipmanları dahil bazı endüstriyel ekipmanların %15 oranındaki daha düşük vergi dilimine girebileceğine dikkat çekildi. Özellikle Almanya ve İtalya gibi ülkelerden ithal yüksek sıcaklığa dayanıklı alaşımlardan üretilen pota fırını ve haddehane makineleri gibi çelik üretim ekipmanlarının bu kapsamda değerlendirilebileceği belirtildi.

Türev ürünlere yönelik yüksek vergiler başlangıçta yerel üretimi desteklemek ve yatırımları teşvik etmek amacıyla uygulanmıştı.