AB Türkiye’den yapılan sıcak sac ithalatını kayıt altına alıyor

Cuma, 13 Kasım 2020 12:42:53 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu, Türkiye’den ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak sac ürünlerin bugünden itibaren kayıt altına alınacağını açıkladı. Bu karar, Türkiye’den ithal edilen sıcak sac için 14 Mayıs tarihinde başlatılan antidamping süreciyle bağlantılı.

SteelOrbis tarafından daha önce bildirildiği üzere, Eylül ayının ortasında, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), ithalata karşı antidamping önlemleri geriye dönük olarak uygulanabileceğinden, Türkiye’den ithal edilen sıcak sacın kayıt altına alınmasını talep etti. EUROFER, son istatistiklere dayanarak, soruşturmanın başlatılmasının ardından ithalatta önemli bir artış olduğunu ve bunun da nihai vergilerin iyileştirici etkisini ciddi şekilde zayıflatacağını iddia etti.

Kayda tabi ürünler 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 ve 7226 91 99 kodları altında yer alıyor.

Kayıt altına alma işlemi dokuz ay içinde sona erecek.