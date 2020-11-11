﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

AB, Çin ve Endonezya’dan ithal paslanmaz sıcak haddelenmiş çelik ürün soruşturmasını önlemsiz kapattı

Çarşamba, 11 Kasım 2020 15:28:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, Çin ve Endonezya’dan ithal edilen paslanmaz sıcak haddelenmiş çelik sac ve ruloya yönelik telafi edici vergi soruşturmasının önlemsiz kapatıldığını açıkladı.

Soruşturma, 10 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatılmıştı.

18 Eylül 2020 tarihinde EUROFER şikayetini geri çekti. Komisyon, Çin ve Endonezya’dan ithal edilen söz konusu ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına karar verdi.

Söz konusu soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ve 7220 12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  sıcak haddelenmiş  Avrupa Birliği  paslanmaz  yassı ürünler  paslanmaz  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

16  Kas

EUROFER Türkiye’den ithal sıcak sacın kayıt altına alınmasını destekliyor
13  Kas

AB Türkiye’den yapılan sıcak sac ithalatını kayıt altına alıyor
13  Kas

G. Kore üç ülkeden ithal paslanmaz çelik çubuk ithalatına uygulanan vergiyi uzatmaya karar verdi
02  Kas

AB İngiltere için çelik ithalat kotası hacimlerini açıkladı
27  Eki

SEAISI: ASEAN bölgesi büyüyen bir çelik ihracatçısı olduğunu kanıtladı