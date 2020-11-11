AB, Çin ve Endonezya’dan ithal paslanmaz sıcak haddelenmiş çelik ürün soruşturmasını önlemsiz kapattı

Avrupa Komisyonu, Çin ve Endonezya’dan ithal edilen paslanmaz sıcak haddelenmiş çelik sac ve ruloya yönelik telafi edici vergi soruşturmasının önlemsiz kapatıldığını açıkladı.
Soruşturma, 10 Ekim 2019 tarihinde Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yapılan başvuruya istinaden başlatılmıştı.
18 Eylül 2020 tarihinde EUROFER şikayetini geri çekti. Komisyon, Çin ve Endonezya’dan ithal edilen söz konusu ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına karar verdi.
Söz konusu soruşturmaya tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 ve 7220 12 kodları altında kayıtlı bulunuyor.