2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan’da 310.000 mt'luk çelik talebi yaratacak

2022 yılında Dünya Kupası’na Katar’ın ev sahipliği yapmasının ardından Suudi Arabistan 2034’te turnuvanın gerçekleşeceği ikinci Orta Doğu ülkesi olacak. Turnuva yalnızca ülkenin futbolda adını dünyaya duyurmakla kalmayıp, büyük inşaat ve altyapı projelerinin başlamasını da sağlayacak.

Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yapacağı 2034 Dünya Kupası, sekizi başkent Riyad’ta olmak üzere Cidde, El-Huber, Abha ve Neom şehirlerine dağılmış 15 stadyumda gerçekleşecek.

15 stadyumdan 11’i yeni inşat edilecek, dördü ise şu anda geliştirme aşamasında. Bu kapsamda iki büyük stadyum yenilenirken, diğer iki stadyum etkinlik için geçici olarak genişletilecek. Ayrıca başta ulaşım olmak üzere altyapıda da ek iyileştirme çalışmaları yapılacak. Stadyumlar arasındaki mesafe uzun olduğundan Suudi Arabistan hükümeti havalimanlarını genişletmeyi, hızlı tren hatlarını devreye sokmayı ve toplu taşımayı geliştirmeyi planlıyor.

Böylelikle önümüzdeki yıllarda Suudi Arabistan'ın çelik talebinin ve dolayısıyla ithalatının artabileceği düşünülüyor. Tahminlere göre ülkede 310.000 mt çelik ihtiyacı oluşacak.

Öte yandan piyasa oyuncuları, yeni altyapı ve inşaat projelerinin tamamının değerlendirme aşamasında olduğunu ve 2027 yılında başlamasının planlandığını söyledi. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Talepte öngörülebilir süre zarfı için bir değişiklik beklemiyorum. Asıl inşaat, 2027 yılının başında başlayacak. Şu an her şey planlama aşamasında,” dedi.