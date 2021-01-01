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Vietnamlı Formosa yerel sıcak sac fiyatlarını sabit tuttu, beklentiler olumsuz

Vietnamlı sıcak sac üreticisi Formosa Ha Tinh, aşağı yönlü beklentilere rağmen Aralık sevkiyatlı yeni yerel sıcak sac ...

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