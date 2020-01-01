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Vietnam’da sıcak sac fiyatları ucuz pozisyon kargoları nedeniyle daha da düştü

Vietnam pazarında ithal sıcak sac fiyatları, Çin’den temin edilebilen düşük fiyatlı pozisyon kargoları nedeniyle bu hafta tekrar düştü.

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