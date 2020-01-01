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Vietnam sıcak sac piyasası yükselişte, ihracat vergisi iadesi düşüşü beklendiğinden Çinli ihracatçılar aktif değil

Bu hafta piyasada Çin’in sıcak sac ihracat vergisi iadelerinin %13’ten %9 oranına düşeceğine yönelik söylentiler yayıldı.

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