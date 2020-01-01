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Türkiye’de yerel ve ithal sıcak sac fiyatları haftayı büyük bir artışla kapattı

Türkiye’de sıcak sac fiyatları, arz sıkıntısı, yassı ürünlere olan güçlü talep ve yüksek hammadde fiyatları nedeniyle hızlı artışını sürdürdü.

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