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Türkiye’de soğuk sac ve kaplamalı mamul fiyatları yükselmeye devam ediyor

Türkiye yassı mamul piyasasında son zamanlarda görülen yükseliş trendinin öncü gücü, soğuk sac ve kaplamalı mamul segmentleri olmaya devam ediyor.

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