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Türkiye’de soğuk sac fiyaltarı büyük bir artış gösterdi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye’de yerel soğuk sac fiyaltarı artmaya devam etti ve iç piyasa için sertçe yükseldi.

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