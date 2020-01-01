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< Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de sıcak sac fiyatları hala yüksek olduğu için ithal slab fiyatları artacak

Türkiye’de sıcak sac satış ve teklif fiyatları arasındaki fark açıldığı için, ithal slab fiyatlarının önümüzdeki alımlarda artması bekleniyor.

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