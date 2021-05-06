Habaş haddehanesini yenileyerek sıcak sac kapasitesini artıracak

Perşembe, 06 Mayıs 2021 15:39:54 (GMT+3) | İstanbul

Neredeyse tüm yerel üreticilerin gerçekleştirdikleri projeler ve üretime yeniden başlamaları göz önüne alındığında, Türkiye’nin sıcak sac üretim kapasitesinin önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Habaş’ın Aliağa’da bulunan sıcak şerit hattını yenileyeceğini açıkladı.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, SMS tarafından tedarik edilen ve 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren haddehanenin yenileme sonrası 2023 yılının başında devreye alınması planlanıyor. Bu sayede, şirketin üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 2,4 milyon mt’dan 4,5 milyon mt’a çıkacak. Ürün yelpazesi, karbon çeliğin yanı sıra HSLA çelik, boru kaliteleri ve çok fazlı çelik de içerecek. Tesis, 225 mm kalınlığa, 2.100 mm genişliğe ve 12 metre kadar uzunluğa sahip slabı işleyebilecek ve 700- 2.100 mm genişlik ile 1,2- 25,4 mm kalınlığa sahip sıcak şerit üretebilecek.