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Türkiye kaplamalı mamul piyasasında fiyatlar sabit, işler hala durgun

Türkiye’de kaplamalı mamul fiyatları geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde değişmedi, talep herhangi bir toparlanma göstermedi.

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