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Türkiye kaplamalı mamul fiyatlarında keskin bir artış daha görüldü

Sıcak sac fiyatlarındaki keskin artış trendi ve yassı çeliğe olan iyi taleple birlikte, yerel haddeciler kaplamalı mamul fiyatlarını yükseltti.

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