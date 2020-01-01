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Severstal’in sıcak sac ihracat fiyatları yeni yüksek seviyeye ulaştı

Severstal’in fiyatları yakın zamanda gerçekleştirdiği yeni bağlantılarda yükseldi.

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