Severstal 2021’de yassı çelik tedarik etmek için Avtovaz ile anlaşma imzaladı

Perşembe, 25 Şubat 2021 16:37:48 (GMT+3) | İstanbul

Rusya’nın önde gelen entegre çelik üreticilerinden biri olan Severstal, geçtiğimiz günlerde en büyük yerel otomotiv üreticisi Avtovaz ile 2021 yılında yapılacak çelik tedarikine ilişkin yıllık bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Severstal, soğuk sac, asitli sıcak sac ve çinko kaplamalı ürünler de dahil olmak üzere Avtovaz’ın ihtiyaç duyduğu tüm nihai yassı çelik tedarikini üstlenecek. Severstal’in Genel Müdürü Alexandr Shevelev, “Yeni asitleme hattının inşası bize Rusya’nın önde gelen otomobil üreticisiyle olan iş birliğimizi genişletmek için ek fırsatlar sağlıyor. Bu proje, piyasa gereksinimlerinden dolayı Cherepovets tesisinde gerçekleştirilecek. Yeni ekipman, yalnızca daha geniş üretim yelpazesinde ustalaşmamıza değil, aynı zamanda yassı çelik ürünlerimizin kalitesini de iyileştirmemize yardımcı olacak. 2021 yılı içerisinde Avtovaz’a yeni hatta üretilen çeliği tedarik etmeyi ve yeni ürünler için onay almaya başlamayı planlıyoruz,” dedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Severstal’in yeni hattı yılda yaklaşık 2 milyon mt asitleme kapasitesine sahip olacak, bu da ayda yaklaşık 160.000 mt’a karşılık geliyor. Bir kaynak, “Başlıca hedef asitleme ve daha sonra otomotive yönelik sac üretimi,” dedi.