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< Yassı Ürünler ve Slab

Pakistanlı yassı üreticileri soğuk ve galvanizli sac fiyatlarını daha da yükseltti

Hammadde fiyatlarında kaydedilen artışların ardından, Pakistanlı soğuk ve galvanizli sac üreticileri fiyatlarını bir kez daha artırdı.

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