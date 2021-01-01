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Pakistanlı soğuk ve galvanizli sac üreticileri tekliflerini düşürdü

Pakistanlı soğuk ve galvanizli sac üreticileri, yerel tekliflerini aşağı yönlü revize etme kararı aldı.

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