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Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri artan maliyetler sebebiyle fiyat yükseltti

Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri artan girdi mamul maliyetlerinin desteğiyle fiyatlarını daha da artırdı.

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