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Pakistan’da soğuk sac ve galvanizli sac fiyatları yüksek maliyetler nedeniyle artmaya devam ediyor

Pakistanlı soğuk sac ve galvanizli sac üreticileri, artan girdi maliyetlerini dengelemek amacıyla fiyatlarını artırmaya devam etti.

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