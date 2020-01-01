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Körfez Bölgesi’nde ithal sıcak sac talebi durgun

Hammadde ve çelik piyasasında görülen genel zayıflamanın etkisiyle, Körfez ülkelerinde sıcak sac piyasasının negatif görünümü derinleşti.

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