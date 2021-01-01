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Hint sıcak sac ihracatçıları fiyatlarını düşürmeye yanaşmasa da alıcıların beklentileri olumsuz oldu

Hindistan’ın sıcak sac ihracatında yaşanan durgunluk devam etti.

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