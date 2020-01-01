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Hint sıcak sac ihracatçıları Çin’deki düşüşe ve lojistik sorunlara rağmen fiyatlarını artırdı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’dan dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları daha da arttı.

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