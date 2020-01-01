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Hint piyasa kaynakları Çin'in ihracata uyguladığı vergi iadesini kaldırmasını yorumladı

Çin Ekonomi Bakanlığı'nın birçok ürünün ihracatında uyguladığı vergi iadesi teşvikini kaldırmasının ardından, piyasa ...

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