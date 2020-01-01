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Hint galvanizli sac ihracatçıları yıl sonu tatili nedeniyle çoğunlukla teklif vermeyi bıraktı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yaklaşık 790-810$/mt FOB aralığında yer almaya devam etti.

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