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< Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları yükseldi ama hala bağlantılarda indirim yapılıyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan yassı mamul piyasasında yerel soğuk sac fiyatları yükseldi. Fakat satış ...

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