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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları yatay seyretti, otomobil sektörüne dair endişe verici işaretlere rağmen görünüm olumlu

Hindistan’da iç piyasaya verilen soğuk sac fiyatları yeni en yüksek seviyesi olan 56.300-57.000 INR/mt (764-773$/mt) fabrika çıkışı aralığında kaldı.

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