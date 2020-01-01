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Hindistan’da yerel soğuk sac fiyatları arttı, son kullanıcıların beklentisi sayesinde piyasaya olumlu bir hava hakim

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan’da iç piyasaya verilen soğuk sac fiyatları, tatillere rağmen yükselmeye devam etti.

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