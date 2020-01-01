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Hindistan’da soğuk sac talebi azaldı ancak yeni bir baz fiyat artışına hazırlanılıyor

Geçtiğimiz bir haftalık sürede Hindistan’da soğuk sac fiyatları 58.800-59.500 INR/mt (799-808$/mt) fabrika çıkışı aralığında kaldı.

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