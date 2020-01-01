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Hindistan’da soğuk sac fiyatları zayıf talep ve fiyatı ucuz sıcak sac ithalatı nedeniyle baskı altında

Hindistan’da yerel entegre çelik üreticileri, ticari hareketliliğin yavaşladığı piyasada satışlarını sürdürmek için fiyatlarına indirim uyguluyor.

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