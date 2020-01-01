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Hindistan’da soğuk sac fiyatları arttı, otomotiv sektöründen gelen talep fiyatları destekliyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, entegre çelik üreticilerinin aldığı fiyat farkı ve kabul görebilir seviye artış gösterdi.

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