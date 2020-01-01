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Hindistan’da sıcak sac ihracatçıları alternatif ülkelere yapılan satışların ardından fiyatta iyileşme bekliyor

Hindistan’da sıcak sac ihracatçıları, başlıca piyasalardaki talep düşük olmasına rağmen Haziran ayı için fiyatlarda iyileşme olmasını bekliyor.

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