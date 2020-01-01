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Hindistan sıcak sac piyasası durgunlaşma sinyalleri veriyor, kabul görebilir fiyatlar gevşedi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Hindistan yerel sıcak sac piyasası durgunlaşma belirtileri gösterdi.

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