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Çinli ihracatçılar sıcak sac fiyatlarını hafifçe artırdı, yerel fiyatlar sabit kaldı

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, yetersiz arz ve yuanın değer kazanması nedeniyle arttı.

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