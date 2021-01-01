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Çin’de yerel sıcak sac fiyatları yükseldiğinden ihracat yavaşladı

Geçtiğimiz hafta Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları yatay seyretti ve ihracat satışları yavaşlarken, iç piyasadaki durum ...

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