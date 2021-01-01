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Çin’de yerel boyalı sac fiyatları artış gösterdi

Çin iç piyasasında, ortalama boyalı sac fiyatları artış gösterirken, alımlar zayıfa yakın orta seviyelerde yer aldı.

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