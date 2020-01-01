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Çin’de sıcak sac fiyatları demir cevheri fiyatlarının gerilemesinin ardından düştü

Çin yerel piyasasında sıcak sac fiyatları, demir cevheri fiyatlarının yüksek seviyelerden düşmesi nedeniyle geriledi.

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