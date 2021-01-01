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Çin spot piyasasında sıcak sac fiyatları arttı, Asya ithalat piyasası henüz toparlanmadı

Çin spot piyasasında sıcak sac fiyatları, vadeli fiyatlardaki ve alımlardaki artışın desteğiyle düne kıyasla yukarı yönlü hareket etti.

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