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Çin çıkışlı sıcak sac için kabul edilebilir fiyat seviyesi istikrarlı bir şekilde artıyor, iyimserlik yerel fiyat artışlarıyla birlikte devam ediyor

Çin çıkışlı sıcak sac fiyatları, geçtiğimiz hafta görülen hızlı artışın ardından bu hafta yüksek seviyelerde seyrediyor.

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